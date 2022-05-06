İyilik dizisinde bu akşam neler olacak? Damla, Neslihan'a nasıl bir oyun hazırladı? - Son Dakika

Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in yer aldığı İyilik dizisinde bir akşam Neslihan, Murat'ı gizli gizli Damla'nın evine girerken görür.

İYİLİK DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Damla'nın intiharının arkasından ona yardım etmek isteyen Neslihan, Damla'nın hemen bir psikiyatrist ile görüşmeye başlamasına aracı olur. Psikiyatrist seans sonrası Damla'nın bir süre yalnız bırakılmamasının iyi olacağını söyleyince, Neslihan Damla'yı toparlanana kadar kendi evlerinin bahçesindeki misafirhanede kalması için ikna eder. Neslihan ve Damla komşu olmuşlardır. Damla yavaş yavaş Neslihanların evine sızar, hayatlarına girer. O kadının kendi olduğunu gizleyerek Neslihan'ın gözünü Murat'ın hayatında başka bir kadın olabileceği konusunda açarak ikisinin arasını bozmaya çalışır.Neslihan Murat'ın hayatında başka bir kadın olabileceğinden şüphelenmeye başlar ama o kadının Damla olduğunu farkında değildir. Bir akşam Neslihan, Murat'ı gizli gizli Damla'nın evine girerken görür.