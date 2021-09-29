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James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti - Son Dakika

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

29.09.2021 10:41
James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti, System.String[]

KRALİYET AİLESİ DE GALADAYDIPandemi yüzünden gösterimi sürekli olarak ertelenen 25'inci James Bond filmi No Time To Die'ın galası görkemli bir şekilde yapıldı.

KRALİYET AİLESİ DE GALADAYDI

Pandemi yüzünden gösterimi sürekli olarak ertelenen 25'inci James Bond filmi No Time To Die'ın galası görkemli bir şekilde yapıldı. Londra'daki Royal Albert Hall'da gerçekleşen galaya İngiliz kraliyet ailesi de üst düzeyde katıldı. Daniel Craig'in son kez James Bond karakterine hayat verdiği filmin galasının en dikkat çeken ismi ise Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Catherine ya da basındaki adıyla Kate Middleton oldu.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

IŞILTISIYLA FİLMİN YILDIZLARINI GÖLGEDE BIRAKTI

Kısa bir süre önce 40 yaşına giren üç çocuk annesi Kate Middleton son dönemde benimsediği ve birçok kesim tarafından eleştirilen sade giyim anlayışını da bu gala için değiştirdi. Işıltılı bir kıyafetle kırmızı halıya çıkan Middleton, görünümüyle filmin yıldızlarını bile gölgede bıraktı.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

EN SEVDİĞİ TASARIMCILARDAN BİRİ

Pandemi süresince daha sade ve dikkat çekmeyen bir giyim tarzı benimseyen Kate Middleton bu kez çok sevdiği tasarımcı Jenny Peckham'ın imzasını taşıyan pırıltılı bir gece elbisesi giydi. Saçlarını da her zamankinden iddialı bir şekilde yaptıran Middleton, görünümünü iri küpelerle tamamladı. Gece boyunca oyuncularla sohbet eden Middleton, ışıltısıyla bütün dikkatleri üzerinde topladı.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

ELTİYE YANIT MI VERDİ?

Kate Middleton, bu kıyafetiyle Elizabeth Taylor'ın Kleopatra filmindeki görüntüsüne benzetildi. Düşes'in bu ışıltılı görünümü geçen hafta ABD'de katıldığı etkinliklerde dikkatleri üzerine çeken Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'a bir yanıt olarak da yorumlandı bazı çevreler tarafından.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

PRENS CHARLES VE EŞİ DE GALADAYDI

No Time To Die filminin galasına Prens William ile Kate Middleton'ın yanı sıra Prens Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles da katıldı. Parker Bowles gala için mavi bir gece elbisesi tercih etti.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

BİRBİRLERİNİ ÖZLEMİŞLER

Galada Prens Charles ile gelini Kate Middleton arasındaki samimiyet de dikkatlerden kaçmadı. İkili, birbirlerini gördüklerinde yanaklarından öperek selamlaştı.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

VEDASI MUHTEŞEM OLDU

No Time To Die, 25'inci James Bond filmi olmasının yanı sıra Daniel Craig'in son kez bu ünlü ajanı canlandırdığı film olarak da hafızalarda yer edecek. Craig, yerini şu anda belli olmayan bir isme bırakacak seri için. Yeni Bond'un bir kadın ya da siyahi bir oyuncu olacağı da söylentiler arasında.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

DUYGUSAL VEDA

Bu arada Craig'in bir dijital medya platformu için çekilen "Being James Bond" (James Bond Olmak) adlı belgeselinde, filmdeki son sahnesini çektikten sonra, çekim ekibine duygusal bir veda konuşması yaptığı ortaya çıktı. Konuşma sırasında gözleri dolan Craig'in, "Bu filmlerin her saniyesini sevdim. Bu hayatımın en büyük onurlarından biriydi" dediği belirtildi. Serinin son filminin, 1 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

CRAIG, BEŞ KEZ BOND'U OYNADI

Yazar Ian Fleming'in 1953 yılında yarattığı 007 James Bond, beyazperde için iyi bir esin kaynağı oldu. Defalarca sinemaya uyarlanan seride James Bond'u canlandıran ilk oyuncu Sean Connery oldu. Daha sonra Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Roger Moore, George Lazanby, David Niven gibi oyuncular ünlü ajana kamera karşısında hayat verdi.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

ÜNLÜLER OYUNCU KADROSUNDA

Serinin yeni halkası No Time To Die'ın yönetmen koltuğunda Cary Joji Fukunaga oturuyor. Craig'e son kez James Bond'un canlandırdığı bu halkada Rami Malek, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ben Wishaw, Christoph Waltz'un da aralarında bulunduğu bir kadro eşlik ediyor.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

Filmin yönetmenliğini Cary Joji Fukunaga üstleniyor.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

Leo Seydoux, ikinci kez James Bond filmi için kamera karşısına geçti.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

Filmin yıldızlarından Naomie Harris, kırmızı halıya beyaz ve sade bir kıyafetle çıktı.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

Filmin kötü adamını Rami Malek canlandırıyor.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

Ben Affleck ile ilişkisi ve ayrılığı ile konuşulan Ana de Armas da filmin oyuncularından.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

Lashana Lynch görkemli elbisesiyle dikkat çekti.

James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti

Kate Middleton, Prens William, Daniel Craig, James Bond, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: James Bond No Time To Die filminin galası yapıldı: Düşes Kate bile veda etmeye gitti - Son Dakika
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