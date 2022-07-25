Julia Fox moda uğruna kasıklarına kadar inen dekolte giydi - Son Dakika
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Julia Fox moda uğruna kasıklarına kadar inen dekolte giydi

25.07.2022 10:18

Kanye West'in eski sevgilisi Julia Fox, erotik kıyafetler ile gündem oldu. Düşük bel pantolon denilen yeni tarzıyla şaşkına uğratan Fox, bu kez de kasıklarına kadar açık olan pantolonuyla poz verdi.

Bir dönem dünyaca ünlü rapçi Kanye West ile aşk yaşayan Julia Fox, farklı tarzıyla dikkat çekiyor.

Düşük bel modasına uyan Julia Fox, kasıklarına kadar inen dekoltesiyle ağızları açık bıraktı

Kanye West ile ilişkisi sırasında iddialı kıyafetlerle kameralar karşısına geçen Fox, magazin manşetlerini süsleyerek ünlendi.

Düşük bel modasına uyan Julia Fox, kasıklarına kadar inen dekoltesiyle ağızları açık bıraktı

Julia Fox, Selling Sunset yıldızı Christine Quinn ile birlikte New York sokaklarında boy gösterdi. Fox yine kıyafeti ile hayranlarını şok etti.

Düşük bel modasına uyan Julia Fox, kasıklarına kadar inen dekoltesiyle ağızları açık bıraktı

Aktris, bir çift uyumlu siyah bol deri pantolon ile küçük bir siyah bikini üstü giydi. Düşük bel tarzını bir üst çıtaya taşıyan Fox, cesur tercihinden dolayı eleştirilerin yanında övgü de aldı.

Düşük bel modasına uyan Julia Fox, kasıklarına kadar inen dekoltesiyle ağızları açık bıraktı
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Kanye West, Fox, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Julia Fox moda uğruna kasıklarına kadar inen dekolte giydi - Son Dakika
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