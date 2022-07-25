Julia Fox moda uğruna kasıklarına kadar inen dekolte giydi

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Bir dönem dünyaca ünlü rapçi Kanye West ile aşk yaşayan Julia Fox, farklı tarzıyla dikkat çekiyor.

Kanye West ile ilişkisi sırasında iddialı kıyafetlerle kameralar karşısına geçen Fox, magazin manşetlerini süsleyerek ünlendi.

Julia Fox, Selling Sunset yıldızı Christine Quinn ile birlikte New York sokaklarında boy gösterdi. Fox yine kıyafeti ile hayranlarını şok etti.

Aktris, bir çift uyumlu siyah bol deri pantolon ile küçük bir siyah bikini üstü giydi. Düşük bel tarzını bir üst çıtaya taşıyan Fox, cesur tercihinden dolayı eleştirilerin yanında övgü de aldı.