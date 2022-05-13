Kaderimin Oyunu, bu akşam 23.bölümüyle ekranlarda! Mahir'in yardımıyla konağa sığınan Asiye'yi neler bekliyor? - Son Dakika

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'in yer aldığı Kaderimin Oyunu, bu akşam 21. bölümüyle ekranlara geliyor.

ASİYE'NİN YOLU MAHİR İLE KESİŞİYOR

DEMİRHAN KONAĞI'NA SIĞINAN ASİYE İÇİN YEPYENİ BİR SAVAŞ BAŞLIYOR

Yayınlanan fragmanda; genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir.İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir.Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.