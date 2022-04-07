BaşrollerindeÖykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı dram türündeki dizi Kaderimin Oyunu'nda Mahir'in Asiye'yi tehdit ettiğini düşünen Cemal saldırgan tavırlar sergileyecek.
Asiye ve Cemal eskisi kadar kötü olmasalar bile Mahir'in varlığı onları uzaklaştırmaya yeter. Mahir'i üzmek istemeyen Asiye, hayatına müdahale olmamak için elinden geleni yapar.
Son Dakika › Magazin › Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenecek mi? - Son Dakika