Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenecek mi? - Son Dakika
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Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenecek mi?

07.04.2022 15:47

Bu akşam 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Kaderimin Oyunu'nda Asiye ne kadar Cemal'den kaçmak istese de kendini bir anda onun yanında bulur. Mahir ise Asiye'ye gerçekleri anlatamasa da tüm sinirini Cemal'den çıkartır.

BaşrollerindeÖykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı dram türündeki dizi Kaderimin Oyunu'nda Mahir'in Asiye'yi tehdit ettiğini düşünen Cemal saldırgan tavırlar sergileyecek.

KADERİMİN OYUNU'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Asiye ve Cemal eskisi kadar kötü olmasalar bile Mahir'in varlığı onları uzaklaştırmaya yeter. Mahir'i üzmek istemeyen Asiye, hayatına müdahale olmamak için elinden geleni yapar.

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Son Dakika Magazin Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenecek mi? - Son Dakika


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