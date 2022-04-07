Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenecek mi? - Son Dakika

Azerbaycanlı vekil yayında söyledi, stüdyo buz kesti: 10 milyon oy Erdoğan için hazır

BaşrollerindeÖykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı dram türündeki dizi Kaderimin Oyunu'nda Mahir'in Asiye'yi tehdit ettiğini düşünen Cemal saldırgan tavırlar sergileyecek.

KADERİMİN OYUNU'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Asiye ve Cemal eskisi kadar kötü olmasalar bile Mahir'in varlığı onları uzaklaştırmaya yeter. Mahir'i üzmek istemeyen Asiye, hayatına müdahale olmamak için elinden geleni yapar.