Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye hapse girecek mi? - Son Dakika
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Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye hapse girecek mi?

06.05.2022 15:33

Bu akşam 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Kaderimin Oyunu dizsinde Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenince küplere binecek. Cemal'in Asiye'den nefret etmesi için planını hazırlamaya başladı bile.

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Meriç Aral'ın başrolünde yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal Asiye'yi hiç beklenmedik bir suçla suçlayacak. Bu yüzden zor bir süreçten geçen Asiye, çocukları için her şeyi yapamaya hazırdır.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Helin, Cemal ve Asiye'nin geçmişte evli olduğunu öğrenir. İntikam almak isteyen Helin, geçmişte Asiye'nin işlediği cinayeti koz olarak kullanmaya karar verir. Cemal, Asiye'nin yasak aşkını öldürdüğünü yalanına inanır ve hesap sorar.

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Kaderimin Oyunu, Akın Akınözü, Öykü Karayel, Magazin, Son Dakika

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