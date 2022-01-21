Kaderimin Oyunu'nda neler olacak? Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir kim?

BaşrollerindeÖykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral gibi isimlerin rol aldığı Kaderimin Oyunu dizisi, 5. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. İşte yeni bölümde yaşanacaklar?

KADERİMİN OYUNU'NDA NELER OLACAK?

Cemal'in Asiye'yi öptüğü an yakalanmaları büyük panik yaşamalarına sebep olur. Uğur'un fotoğrafının dergide çıkması ise asıl tehlikenin habercisidir. Yaşadıklarını kaldıramayan Nergis'in öfkesini artık Asiye bile durduramazken, bundan en çok yara alan kişi ise yine kendisi olur. Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir gündeme bomba gibi düşerken, Demirhanların konağında da yeni bir sayfa açılacaktır.