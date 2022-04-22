Kaderimin Oyunu sevenleriyle bu akşam buluşuyor! Mahir ve Asiye yüzleşiyor! - Son Dakika

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kaderimin Oyunu dizisi 17. bölümde nefesleri kesti. Farklı bir senaryoya sahip olan Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor.

KADERİMİN OYUNU 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahir, her şeye rağmen yanında durduğu Asiye'nin, Cemal'le ilişkisi olduğu şüphesiyle alt üst olmuştur. Asiye'yi büyük bir yüzleşme beklemektedir. Cemal ise hayal ettiği yeni hayat için adımlar atarken, çocuklarıyla kaybettiği zamanları telafi etme isteğiyle yanıp tutuşmaktadır. Fakat Uğur, babası saydığı Mahir ve yıllar sonra öğrendiği Cemal arasında darmadağın olmuştur. Tüm bunlar yaşanırken Necmi ise aile için patlamaya hazır bombaya dönüşür…