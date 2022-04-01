Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Uğur'un babaannesine anlattıkları işleri karıştıracak! - Son Dakika
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Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Uğur'un babaannesine anlattıkları işleri karıştıracak!

01.04.2022 13:42

Kaderimin Oyunu dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Nergis'in karakolda olması dikkat çeker. Zahide'nin Asiye'nin üstüne giderek, arkadaşı Meral hakkında söyledikleri şoke eder. Zahide, Raci'yi Meral ile yakalamıştır. Uğur'un babaannesine itiraf ettikleri ise işleri tamamen karıştırır.

Öykü Karayel ve Akın Akınözü gibi oyuncuların yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi en son 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlk bölümden bu yana oldukça beğeni toplayan dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak ediliyor.

KADERİMİN OYUNU 15. BÖLÜM KONUSU

Nergis'in teslim olmaya gitmesi Asiye'yi ve Mahir'i perişan ederken, Mahir'in iki yüzlü olduğuna inanan Cemal, şahit olduğu durumu Asiye'ye anlatır. Bu sırada Mahir ise cesaretini toplayıp Asiye'ye bir itirafta bulunmaya hazırlanıyordur. Asiye'nin beklenmedik cevabıyla tetiklenen Mahir hiç planda olmayan gelişmelerin yaşanmasına sebep olur. Tüm olan bitenden habersiz Emine ise Uğur'dan duyduklarıyla alt üst olmuştur.

Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Uğur'un babaannesine anlattıkları işleri karıştıracak!

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nedret öğrendiği gerçekleri koz olarak kullanır ve Asiye ile Cemal arasında yeni bir savaşa yol açar. Asiye'nin cinayet işlemiş olması her şeyi çıkmaza sürükler. Yaşananlar karşısında öfkesine yenik düşen Cemal, hiçbir şeyden haberi dahi olmayan Mahir ile müthiş bir gerginliğin içerisine adım atar. Nergis ise her şeyi değiştirecek bir adım atar.

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Kaderimin Oyunu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Uğur'un babaannesine anlattıkları işleri karıştıracak! - Son Dakika


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