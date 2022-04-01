Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Uğur'un babaannesine anlattıkları işleri karıştıracak! - Son Dakika

"Bakireyim diye yalvarsam da tecavüz etti" diyen genç kız, ünlü şarkıcıdan şikayetçi oldu

Öykü Karayel ve Akın Akınözü gibi oyuncuların yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi en son 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlk bölümden bu yana oldukça beğeni toplayan dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak ediliyor.

KADERİMİN OYUNU 15. BÖLÜM KONUSU

Nergis'in teslim olmaya gitmesi Asiye'yi ve Mahir'i perişan ederken, Mahir'in iki yüzlü olduğuna inanan Cemal, şahit olduğu durumu Asiye'ye anlatır. Bu sırada Mahir ise cesaretini toplayıp Asiye'ye bir itirafta bulunmaya hazırlanıyordur. Asiye'nin beklenmedik cevabıyla tetiklenen Mahir hiç planda olmayan gelişmelerin yaşanmasına sebep olur. Tüm olan bitenden habersiz Emine ise Uğur'dan duyduklarıyla alt üst olmuştur.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nedret öğrendiği gerçekleri koz olarak kullanır ve Asiye ile Cemal arasında yeni bir savaşa yol açar. Asiye'nin cinayet işlemiş olması her şeyi çıkmaza sürükler. Yaşananlar karşısında öfkesine yenik düşen Cemal, hiçbir şeyden haberi dahi olmayan Mahir ile müthiş bir gerginliğin içerisine adım atar. Nergis ise her şeyi değiştirecek bir adım atar.