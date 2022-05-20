Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Nergis ve Uğur, Helin'in hangi sözleri sonrası harekete geçecek? - Son Dakika
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Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Nergis ve Uğur, Helin'in hangi sözleri sonrası harekete geçecek?

20.05.2022 14:25

Star TV'nin oyuncu kadrosuyla göz kamaştıran dizisi Kaderimin Oyunu, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan 22.bölüm fragmanında Helin'in hastanede yaptığı konuşmalara şahit olan Nergis ile Uğur'un tepkisi ne olacak? İşte yeni bölüm detayları...

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, bu akşam 22.bölümüyle Star TV ekranlara gelecek.

ASİYE, OĞLU HASTANE OLAN CEMAL'İ TESELLİ EDİYOR

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Asiye ve Cemal'in arabada dertleştiği görüldü. Cemal oğlu hasta olduğu için gözyaşlarına boğulurken, onu yine Asiye teselli etti.

Hastanede yatan ve Ahmet'e şifa olmak isteyen Nergis ve Uğur, Helin'in konuşmalarını duydu.

İlik naklinin gerçekleşmesinden sonra Asiye'yi polise teslim edeceğini söyleyen Helin, Nergis ve Uğur'un hastaneden kaçmasına neden oldu.

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Kaderimin Oyunu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Nergis ve Uğur, Helin'in hangi sözleri sonrası harekete geçecek? - Son Dakika


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