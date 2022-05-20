Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Nergis ve Uğur, Helin'in hangi sözleri sonrası harekete geçecek?

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, bu akşam 22.bölümüyle Star TV ekranlara gelecek.

ASİYE, OĞLU HASTANE OLAN CEMAL'İ TESELLİ EDİYOR



Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Asiye ve Cemal'in arabada dertleştiği görüldü. Cemal oğlu hasta olduğu için gözyaşlarına boğulurken, onu yine Asiye teselli etti.

Hastanede yatan ve Ahmet'e şifa olmak isteyen Nergis ve Uğur, Helin'in konuşmalarını duydu.

İlik naklinin gerçekleşmesinden sonra Asiye'yi polise teslim edeceğini söyleyen Helin, Nergis ve Uğur'un hastaneden kaçmasına neden oldu.