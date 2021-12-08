Bir iş görüşmesi için Etiler'e geldiğini belirten Doğulu, "Bugün çeşitli toplantılarım var o yüzden böyle giyindim" dedi.

"HADİ ORADAN!"

Eşi Neslihan Atagül'le boşanacağı yönünde çıkan haberleri ti'ye alan Doğulu, "Bu haberi yapanlara sadece 'Hadi oradan' diyorum. Siz böyle bir iddiaya inanıyor musunuz gerçekten? Neslihan ile çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE HERKES BENİM GİBİ GÖREBİLSE SENİ..."

Söylemezsem Olmaz sunucuları Bircan Bali ve Seren Serengil, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün evliliğinde sorun olduğunu iddia etmişti.

Sosyal medya hesabından eşi Neslihan Atagül'ün fotoğrafını paylaşan Kadir Doğulu, "Keşke herkes benim gibi görebilse seni, güzel gönlünü, hür vicdanını geleceğe dair ümitlerini… O zaman bir değil, bütün ödülleri sana vermek isterlerdi. Tebrik ederim yetenekli ve güzel sevdiğim… Daha nicelerine" diyerek ayrılık ve ihanet iddialarını yalanlamıştı.

SAMİMİ POZLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı Aşkın Tarifi yalnızca 13 bölüm sürmüştü.

Aşkın Tarifi dizisinde rol alan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimi halleri uzun süre konuşulmuştu.