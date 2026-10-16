Kadir İnanır’ın yeğeninden çarpıcı açıklama: Kurbağa koleksiyonu evde yok - Son Dakika
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Kadir İnanır’ın yeğeninden çarpıcı açıklama: Kurbağa koleksiyonu evde yok

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Kadir İnanır’ın yeğeninden çarpıcı açıklama: Kurbağa koleksiyonu evde yok
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Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, dayısının 35 milyon TL değerinde olduğu söylenen kurbağa koleksiyonunun evde bulunmadığını açıkladı. Koleksiyona biçilen değeri de sorgulayan İnanır, “Nerede olduğu belli değil” dedi.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, dayısının kurbağa koleksiyonunun evde bulunmadığını söyledi. Koleksiyona biçilen 35 milyon TL’lik değeri de sorgulayan İnanır, eşyaların nerede olduğunun bilinmediğini belirtti.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından geride bıraktığı eşyalara ilişkin açıklama yapan yeğeni Levent İnanır, “Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi” programında dayısının yıllar boyunca biriktirdiği kurbağa figürlerinden oluşan koleksiyonu anlattı.

35 MİLYON LİRALIK DEĞERİ SORGULADI

Koleksiyonda bez, seramik ve cam gibi farklı malzemelerden yapılmış figürlerin bulunduğunu belirten Levent İnanır, 35 milyon TL’lik rakamın hangi ölçütlere göre belirlendiğini sorguladı. İnanır, şu ifadeleri kullandı:

"Kadir Bey'in göden deriz, kurbağa koleksiyonu varmış. Neye göre ölçtün, neyle tarttın? Altın mı, gümüş mü, ayarı ne? İçinde bez var, seramik var, cam var... 35 milyon. Ha, eğer ben kurbağaları yeğenlerine bağışlarsam mesela, 35 milyonluk hibe mi yapmış oluyorsun? Soru işareti."

“NEREDE OLDUĞU BELLİ DEĞİL”

Dayısının hastanede bulunduğu dönemde koleksiyonun kaybolduğunu söyleyen Levent İnanır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu arada kurbağa koleksiyonu da evde yok. Kadir Bey'in evinde yok. Nerede olduğu belli değil. O da götürülmüş. O da yok. Hastanedeyken biz, onlar da kaybolmuş. Ya başka adli vakalar var burada, anlatabildim mi?"

Koleksiyonun kaybolduğuna ilişkin Levent İnanır’ın açıklamaları henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.

Levent İnanırKadir İnanırMagazinMirasSon Dakika

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SON DAKİKA: Kadir İnanır’ın yeğeninden çarpıcı açıklama: Kurbağa koleksiyonu evde yok - Son Dakika
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