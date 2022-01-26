Kalp Yarası hayranlarına kötü haber

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen yaz başlayan ve ayakta kalmayı başaran 2 diziden biri olan Kalp Yarası da reyting canavarına yenildi. Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprakcan Adıgüzel'in başrolleri paylaştığı dizi için final kararı verildi.

28. bölümü ekrana gelen dizinin 32. bölümde veda etmesine karar verildi. Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak ve Zehra Yılmaz'ın rol aldığı dizisi haftalarca aldığı yüksek reytinglerl dikkat çekmişti.

KALP YARASI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin başrolünde bulunan Ferit, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Yağmur Tanrısevsin'in canlandırdığı Ayşe ise İstanbul'da yaşayan, hayatta kendi ayakları üzerinde durabilen ve hayat dolu bir geç kadındır.

Ferit'in ailesi, oğullarını kendi tercih ettikleri Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlendirmek ister. Her şey istenildiği gibi devam eder. Ferit ve Hande'nin düğün gecesi gelip çatar. Ancak o gece Ferit'in dünyası başına yıkılır, çünkü genç adam ihanetle sarsılır.

Ferit ve Ayşe'nin yolları tesadüf eseri birleşir ve şimdi her ikisinin önünde zorlu bir yol bulunmaktadır.