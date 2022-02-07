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Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor - Son Dakika

Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor

07.02.2022 11:22

ATV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası'nda bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar. Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken Ayşe, Sancakzade Konağı'nı yerinden oynatacak bir itirafta bulunur. Konakta kontrolü sağlamaya çalışan Ferit, ağabeyini karşısına almaktan çekinmez.

Sessiz telefonlar alan Vedia gizemli davranırken, onu rahatsız eden sır Yaman'ı paramparça eder. Herkesin önce kendisiyle sonra da geçmişiyle yüzleştiği konakta gerçekler su yüzüne çıkacak mı?

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben çok kötü bir şey yaptım!"

Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar. Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir.

Yaman annesiyle karşılaşmanın şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu durum Hande'yle gerginliğe neden olur. Mirza'nın yaptığı teklif ise Ayşe, Vedia ve Betül'ü bir araya getirir.

Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, cinayeti çözecek kilit delillere ulaşır. Ancak bu deliller Ayşe'nin başını belaya sokar.

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Yağmur Tanrısevsin, Kalp Yarası, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor - Son Dakika
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