Karşınızda dedektif Eda Ece! Ünlüler geçidine dönüşecek!

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece, yakın zamanda Kanal D'de yayınlanacak olan "Maske Kimsin Sen?" isimli bir yarışma programında jüri olarak yer alacak.

Yarışmanın sunuculuğunu, Masumlar Apartmanı'nda Naci'ye hayat veren Tansel Öngel üstleniyor. Orjinal ismi Masked Sinegr olan program, pek çok ülkede ilgiyle izleniyor.

Eda Ece, bu güzel haberi, programın çekimleri için hazırlandığı kulisinde çekilen pozlarıyla verdi. Oyuncu,

"Evet nerden başlasam! Pandemi daha olmadan önce Meltem hanımcım bana tüm dünyada olan şahane bir yarışma teklif etmişti. Sonra dünya durdu derken, bir sürü zaman ve olaydan sonra işte burdayız başladık!!!!!! Benim için de hayatımda bir ilk. Yeni yarışmamız yakında başlıyor! Detaylar daha sonra. Bu kadarını bile paylaşmayacaktım ama dayanamadım. Beklemede kalın! Çok heyecanlıyım!! Not: Renkli eyeliner bizim işimiz! Bütün bunları çok önceden hayal etmiştim, şimdi birbir yapacağız sırf sizin için!" diye yazdı paylaşımına.

Yarışmaya ünlü konukların da katılacağı ifade ediliyor. Bu konuklar arasında Beren Saat, Kenan Doğulu, Eda Ece, Melis Sezen, Çağatay Ulusoy, Şükrü Özyıldız, Yasemin Alle, Hazal Kaya, Deniz Can Aktaş, Serenay Sarıkaya, Elçin Sangu, Hande Erçel ve Salih Bademci olacağı da gelen bilgiler arasında.