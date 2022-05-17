Kekilli'den Vali Epcim'e ziyaret - Son Dakika
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Kekilli'den Vali Epcim'e ziyaret

17.05.2022 13:40
Kekilli'den Vali Epcim'e ziyaret

Bayburt'a konser vermek için gelen ses sanatçısı Murat Kekilli, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Bayburt'a konser vermek için gelen ses sanatçısı Murat Kekilli, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri'nde sahne almak üzere Bayburt'a gelen Anadolu Rock Müziği'nin güçlü sesi Murat Kekilli, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim, Kekilli'yi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Kekilli ise Vali Epcim'e, yakın ilgisi ve misafirperverliğinden ötürü teşekkürlerini bildirdi.

Ziyaret çeşitli konularda yapılan bilgi alışverişi ile sona erdi. - BAYBURT

Kekilli'den Vali Epcim'e ziyaret
Kekilli'den Vali Epcim'e ziyaret

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Kaynak: İHA

Murat Kekilli, Cüneyt Epcim, Bayburt, Konser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kekilli'den Vali Epcim'e ziyaret - Son Dakika


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