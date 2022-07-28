Söz ve müziği Taner Çelik 'e ait olan şarkının klibi Kemal Kekeva yönetmenliğinde Gökçeada'da çekildi. Yaz aylarda konser maratonuna hız kesmeden devam eden sanatçının yeni şarkısı "Sen Değil Miydin?"i 29 Temmuz'da, tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor...

Kaynak: Snob Magazin

Taner Çelik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Cevher İddialı Geliyor! - Son Dakika

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