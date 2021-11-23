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Kerem Bürsin'den flaş Hande Erçel itirafı! - Son Dakika

Kerem Bürsin'den flaş Hande Erçel itirafı!

23.11.2021 19:32
Kerem Bürsin'den flaş Hande Erçel itirafı!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti, 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni'ne katıldı. Bürsin, sevgilisiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Düzenlenen törene birlikte katılan Hande Erçel ve Kerem Bursin, şık giyimleri ile dikkat çekti. Kamera karşısına geçen ikili, "Ödül aldığımız için çok mutluyuz, 58 hafta emek verdik. Aldığımız ödüllerle de buna değdiğini hissetmek çok güzel" dedi.

'Sel Çal Kapımı' dizisiyle birlikte rol almaya başlayan ikili, "İşe başlarken bizde çok endişelendik, halk sever mi diye düşündük. Herkese çok teşekkür ederim, onlarda bizim kadar sevdi" dedi.

"SADECE ÖDÜLLE İLGİLENİYORUM"

MDB sıralamasında 28-30 yaş aralığındaki genç oyuncular arasında 2. güzel olan Erçel, "Güzellik göreceli bir kavram, bir şey demek garip olur. Sadece aldığım ödülle ilgileniyorum, teşekkür ederim" dedi.

"ÖZEL MEVZULARA GİRMEYELİM"

Hayranların sık sık evlilik hakkındaki isteklerini soran muhabirlere yanıt veren ikili, "Bu akşam evlilik hakkında konuşmayalım, neden burada olduğumuzu biliyoruz. Özel mevzulara girmeyelim, işimiz için buradayız ve çok mutluyuz" dedi.

"HANDE'NİN KIYAFETLERİNE KARIŞMIYORUM"

Şık giyimleriyle dikkat çeken ikili, kıyafet konusunda birbirlerine karışmadıklarını belirtti. Bürsin, "Ben Hande'nin ne giydiğine karışmıyorum, o da bana karışmıyor" dedi. Güzel oyuncu ise, "Karışmak demeyelim, tabii ki birbirimize yakışan şeyleri söylüyoruz" dedi.

"En İyi TV Romantik Komedi Dizisi" seçilen "Sen Çal Kapımı", başrol oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'e de "En İyi TV Dizi Çifti" ve "En İyi Romantik Komedi Kadın ve Erkek Oyuncu" dallarında ödül getirdi.

Kerem Bürsin'den flaş Hande Erçel itirafı!
Kerem Bürsin'den flaş Hande Erçel itirafı!
Kerem Bürsin'den flaş Hande Erçel itirafı!
Kerem Bürsin'den flaş Hande Erçel itirafı!

Kerem Bürsin, Hande Erçel, Evlilik, Sel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kerem Bürsin'den flaş Hande Erçel itirafı! - Son Dakika Magazin


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