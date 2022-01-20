Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşadı mı? İşte cevabı...

Aynı projede buluşacak olan Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in daha önce aşk yaşayıp yaşamadığı sosyal medyada araştırılmaya başlandı.

2020 yılının ilk aylarında ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Bürsin, o dönem gazetecilerin Demet Özdemir'le ilgili sorularına "Bu konulara hiç girmeyelim. Dünyada konuşulacak daha önemli şeyler var" yanıtını vermişti.

Kerem Bürsin daha sonra Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açmıştı.