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Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşadı mı? İşte cevabı... - Son Dakika

Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşadı mı? İşte cevabı...

20.01.2022 15:16
Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşadı mı? İşte cevabı...

2020 yılında kısa süreli aşk yaşadıkları iddia edilen Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'in dijital platformda yayınlanacak bir dizide başrolü paylaşacağı ortaya çıktı. Peki ikili gerçekten kısa süreli aşk yaşadı mı? İşte cevabı...

Aynı projede buluşacak olan Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in daha önce aşk yaşayıp yaşamadığı sosyal medyada araştırılmaya başlandı.

2020 yılının ilk aylarında ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Bürsin, o dönem gazetecilerin Demet Özdemir'le ilgili sorularına "Bu konulara hiç girmeyelim. Dünyada konuşulacak daha önemli şeyler var" yanıtını vermişti.

Kerem Bürsin daha sonra Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşadı mı? İşte cevabı...
Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşadı mı? İşte cevabı...
Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşadı mı? İşte cevabı...

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Demet Özdemir, Kerem Bürsin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşadı mı? İşte cevabı... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşadı mı? İşte cevabı... - Son Dakika
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