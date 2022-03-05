Kervanhan'da dondurma şov - Son Dakika
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Kervanhan'da dondurma şov

05.03.2022 11:33
Kervanhan'da dondurma şov

Kahramanmaraş'a gelen ünlü sanatçılara, Kervanhan tesislerinde dondurma şov sürprizi ile karşılaşıyor.

Kahramanmaraş'a gelen ünlü sanatçılara, Kervanhan tesislerinde dondurma şov sürprizi ile karşılaşıyor.

Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu'nun tesislerinde üretilen dondurmalar dünyanın dört bir yanına sevk ediliyor. Kentin geleneksel lezzetini yerinde tatmak isteyen ünlü sanatçılar ise Kervanhan tesislerine gelerek dondurmayı tatma imkanı buluyor.

Son olarak kente bir konser için gelen sanatçı Gökhan Türkmen, Kervanhan tesislerinde önce yöresel yemekleri tattı. Daha sonra çengel Kahramanmaraş dondurmasını kesti.

Sanatçı için hazırlanan 120 kilogramlık dondurma Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ile birlikte balta ile kesilerek tadıldı.

Sanatçı Türkmen, "Bugün Kahramanmaraş'ta Kervanhan'a misafir olduk. Çok iyi ağırlandık, çok eğlendik. Burada olmaktan çok keyif aldık. Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerini tattık. Kahramanmaraş dondurması kesmek çok farklı bir tecrübe oldu. Misafirperverliğinden dolayı Kervanhan ailesine ve Sami Bey'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sami Kervancıoğlu ise, "Kahramanmaraş bir dondurma şehri, gastronomi şehri. Büyük bir turizm potansiyeline sahip kadim bir şehrimiz. Biz de Alpedo - Kervan Lezzet Grubu olarak kendimizi gönüllü turizm elçisi ilan ettik. Kahramanmaraş'ımızın tanıtımı için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu şehri tanıtmanın en iyi yolunun iyi bir misafirperverlikten geçtiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda şehrimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kervanhan'da dondurma şov
Kervanhan'da dondurma şov

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Gökhan Türkmen, Kahramanmaraş, Türkmen, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

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