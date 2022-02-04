Kırmızı Oda'da bu akşam neler olacak? Sadi, geçmişi ile yüzleşirken kimden hesap soracak?

Her Cuma TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'da her hafta yeni bir hayat konul oluyoruz. Bu hafta tekrar ekranlara dönen Erkan Petekkaya'yı Sadi karakterinde göreceğiz.

KIRMZI ODA'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, kısa bir aranın ardından ekranlara geri döndü. İşte Delikanlı Sadi rolüyle diziye geri dönen Erkan Petekkaya'nın Binnur Kaya ile birlikte damga vuracağı yeni bölümde Sadi, geçmişte kendini verdiği sözleri bir bir hatırlar ve bunlarla yüzleşir.