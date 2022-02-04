Üye Girişi
Kırmızı Oda'da bu akşam neler olacak? Sadi, geçmişi ile yüzleşirken kimden hesap soracak? - Son Dakika

Kırmızı Oda'da bu akşam neler olacak? Sadi, geçmişi ile yüzleşirken kimden hesap soracak?

04.02.2022 15:25

Bu hafta Sadi karakteriyle Erkan Petekkaya'nın diziye dahil olacağı 59. bölümde, Sadi'nin geçmişiyle yüzleşmesi ekran başındaki izleyicileri

Her Cuma TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'da her hafta yeni bir hayat konul oluyoruz. Bu hafta tekrar ekranlara dönen Erkan Petekkaya'yı Sadi karakterinde göreceğiz.

KIRMZI ODA'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, kısa bir aranın ardından ekranlara geri döndü. İşte Delikanlı Sadi rolüyle diziye geri dönen Erkan Petekkaya'nın Binnur Kaya ile birlikte damga vuracağı yeni bölümde Sadi, geçmişte kendini verdiği sözleri bir bir hatırlar ve bunlarla yüzleşir.

YORUMLAR
500

Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kırmızı Oda'da bu akşam neler olacak? Sadi, geçmişi ile yüzleşirken kimden hesap soracak? - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
15:33 Maçka şehidi Eren Bülbül'ü anlatan film için komandolar, sinema salonu önünde bekledi
15:31 Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak!
15:24 Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak!
15:21 AK Partili Fatih Şahin'in Mansur Yavaş videosu gündem oldu: Ankaralılar su ihtiyacını kar eriterek karşıladı
15:20 Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik
15:02 Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum
14:58 Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi
14:55 Doğum gününü babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı
14:47 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferi, Lampard araya girince yattı
14:47 Isparta'nın büyük bölümü 30 saattir elektriksiz! Kar elektrik kablolarını kopardı, belediye başkanı "sabır" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 15:49:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kırmızı Oda'da bu akşam neler olacak? Sadi, geçmişi ile yüzleşirken kimden hesap soracak? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement