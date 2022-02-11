TV8 ekranlarının cuma akşamı yayınlanan dizisi Kırmızı Oda, büyük merak topluyor. Delikanlı Sadi rolüyle diziye geri dönen Erkan Petekkaya'nın Binnur Kaya ile birlikte damga vuracağı yeni bölümün tanıtımı sayfamızda yer alıyor.
Geçmişiyle yüzleşmesi bitmeyen Sadi, doktor hanımın kapısını tekrar çalar. Annesinin katilinin hapisten çıkmasını dört gözle bekleyen Sadi, hapisten çıkan düşmanına zarar veremez.
Son Dakika › Magazin › Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı? - Son Dakika Magazin