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Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı? - Son Dakika

Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?

11.02.2022 15:24

Bu akşam 60. bölümüyle TV8 ekranında olacak Kırmız Oda'da Sadi karakterinin geçmişiyle yüzleşmesi ekrana yansıyacak.

TV8 ekranlarının cuma akşamı yayınlanan dizisi Kırmızı Oda, büyük merak topluyor. Delikanlı Sadi rolüyle diziye geri dönen Erkan Petekkaya'nın Binnur Kaya ile birlikte damga vuracağı yeni bölümün tanıtımı sayfamızda yer alıyor.

KIRMIZI ODA'DA BUGÜN NELER OLACAK?

Geçmişiyle yüzleşmesi bitmeyen Sadi, doktor hanımın kapısını tekrar çalar. Annesinin katilinin hapisten çıkmasını dört gözle bekleyen Sadi, hapisten çıkan düşmanına zarar veremez.

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Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı? - Son Dakika
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