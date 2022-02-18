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Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor? - Son Dakika

Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?

18.02.2022 16:03

Tv8'in sevilen dizileri arasında yer alan Kırmızı Oda bu hafta final yapıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun konuşma yaptığı fragmanda hikayeleri mutlu bitirdiğini aktarıyor. Birçok acılı hikayeye değinilen dizi bu akşam ekranlara veda ediyor.

KIRMIZI ODA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi, 4 Eylül 2020 tarihinde TV8'de yayın hayatına başladı.

Binnur Kaya'nın etrafında dönen ancak yayınlandığı sürece boyunca başarılı birçok oyuncuyu konuk eden dizi, artık yolun sonuna geldi.

Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?

Dizinin yayınlanan son fragmanında Gülseren Budaycıoğlu, "Bölümler boyu sizleri üzdük, hüzünlendirdik. Hatta ağlattık. Hiç olmazsa bu hikayelerinin sonunu mutlu bitirelim istedik." dedi.

Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?

Bu sözler dizinin final verdiğine ikna ederken, son sahnelerde ise Tuna'nın evlendiği ve Doktor Hanım'ın oldukça mutlu olduğu görüldü.

Sadi'nin babası ile hesaplaştığı ancak ona zarar vermediği görülürken, dizi son fragmanda düğün sahnesi ile kapanış yaptı.

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Son Dakika Magazin Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor? - Son Dakika Magazin


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