Kırmızı Oda Hayranlarına Kötü Haber! Resmen Açıklandı

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, son haftalarda reytinglerde istediği sonucu alamıyor. Erkan Petekkaya'nın geri dönüşü de diziyi izlenir kılmadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Kırmızı Oda" dizisi verilen kısa aranın ardından yeniden başladı. OGM Pictures imzalı dizide tüm senaryo değişmiş ve geçen yıl çok izlenen Erkan Petekkaya'lı sahneler yeniden yazılmıştı.

Ancak beklenen olmadı ve yazılan dramatik sahnelere rağmen reytinglerdeki eski parlak dönem geri gelmedi. Bunun üzerine bugün beklenen karar verildi.

Pandemide aldığı yüksek reytinlerle dikkat çeken Binnur Kaya'lı Kırmızı Oda ekrana veda ediyor. Proje 61. bölümde final yapacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda dizisinin konusu ne, dizi uyarlama mı; Gerçek hayatta yaşanmış ve artık yaşamlarında bir tıkanıklığa sebep olarak acı veren gerçek kesitlerin kaleme alınarak canlandırıldığı Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ile ilgili hikayeleri canlandırılıyor.

Kırmızı Oda dizisinde izleyici ile buluşacak olan her hayat hikayesinin altında yatan korkuları, acıları, sevinçleri, mutluluk ve hüzünleri irdelenirken izleyicinin de ruhunun kapalı kapıları aralanarak belki de kendi yaşamlarını sorgulayacakları kendinden birer parça bulacaklardır. Psikiyatri kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kendilerinin dahi akıllarına getirmekten korktukları ve kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve geleceklerine dair izleri fark ederek yaşamlarını sorgulayacakları etkileyici bir dram psikolojik dizisi olacak.