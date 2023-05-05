Kızılcık Şerbeti dizisi, eski Survivor oyuncusu Yiğit Dikmen'i transfer ediyor - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti dizisi, eski Survivor oyuncusu Yiğit Dikmen'i transfer ediyor

05.05.2023 16:34

Eski Survivor yarışmacısı olan Yiğit Dikmen, ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor. Yiğit Dikmen, dizide Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi Serdar'ı canlandıracak ve ilerleyen bölümlerde Çimen ile yolları kesişecek.

Amatör kümede futbol oynadıktan sonra Survivor 2014'e katılan Yiğit Dikmen, yarışmadan sonra oyunculuk kariyerine başladı. Şehrin Melekleri, Sen Çal Kapımı, Seversin ve Üç Kız Kardeş gibi dizilerde rol alan Dikmen'in yeni projesi belli oldu.

SERDAR ROLÜNÜ OYNAYACAK

Yiğit Dikmen, başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi isimlerin paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dikmen, RTÜK'ün cezasının ardından ekranlara dönen dizide Serdar karakterini oynayacak.Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar'ın yolu ilerleyen bölümlerde Selin Türkmen'in oynadığı Çimen'le kesişecek.

Çimen
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Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oluyor Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oluyor

Yiğit Dikmen, Seversin, Futbol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti dizisi, eski Survivor oyuncusu Yiğit Dikmen'i transfer ediyor - Son Dakika


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