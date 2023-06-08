Kızılcık Şerbeti'ndeki gelinliği beğenilmeyen Ceren Karakoç'tan güldüren cevap: Umut aldı, parası yok - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'ndeki gelinliği beğenilmeyen Ceren Karakoç'tan güldüren cevap: Umut aldı, parası yok

08.06.2023 08:32

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema rolünü oynayan Ceren Karakoç'un son bölümde giydiği gelinlik izleyicileri ikiye böldü. Bir ödül töreninde sunucu Kadir Ezildi'nin sorusu üzerine Karakoç, gelinliği Umut'tan aldığını ve parasının olmadığını söyledi.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç ve Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle gündem olmaya devam ediyor. Dizide Nursema rolünü oynayan Ceren Karakoç'un son bölümde giydiği gelinliği ise izleyicileri ikiye böldü.

"UMUT ALDI PARASI YOK"

Önceki akşam rol arkadaşı Serkan Tınmaz ile bir ödül törenine katılan Ceren Karakoç, sunucu Kadir Ezildi ile bir araya geldi. Dizinin hayranı olan Ezildi ise Karakoç'a "Aradım, taradım Nursema'yı buldum. Bütün takipçilerim adına ben sorayım; Allah'ını seversen o son gelinliği nereden buldun?" diye sordu. Cevabıyla güldüren Karakoç ise "Umut aldı, parası yok ne yapayım? Babam 'taşlı bir şey alayım' dedi de ben olmaz dedim" dedi.

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Ceren Yalazoğlu Karakoç, Kızılcık Şerbeti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'ndeki gelinliği beğenilmeyen Ceren Karakoç'tan güldüren cevap: Umut aldı, parası yok - Son Dakika


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