Kızılcık Şerbeti'nden fragman geldi! Nursema, Umut'u başka kadınla yakalıyor - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nden fragman geldi! Nursema, Umut'u başka kadınla yakalıyor

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Kızılcık Şerbeti'nin cuma günü yayınlanacak 59. bölüm fragmanında boşanma kararı alan Nursema, eve gittiğinde eşi Umut'u kendi yatağında başka bir kadınla yakalıyor.

16.04.2024 11:16  Güncelleme: 11:24
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 19 Nisan'da yayınlanacak 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma, Nursema'nın eşi Umut'u bastığa anlar damga vuruyor.

ABDULLAH BEY GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Yeni bölüm fragmanında Nilay sayesinde tanışan Giray ve Doğa iyice yakınlaşıyor. Gittiği gece kulübünde alkolün dozunu kaçıran Görkem'in eve sarhoş gelmesi evi karıştırırken Fatih de zor durumda kalıyor. Eşi ve oğlunun konuşurken duyan Abdullah Bey ise Alev'in suçsuz olduğunu öğrenerek yeniden barışmak için kapısına gidiyor.

Kızılcık Şerbeti'nden fragman geldi! Nursema, Umut'u başka kadınla yakalıyor

NURSEMA BOŞANMAK İSTİYOR

Evliliğinde zor günler geçiren Nursema "Ben bu evlilikte birçok şeye göğüs gerdim ama türbanımdan dolayı kabul görmemek..." diyerek babasına boşanmak istediğini söylüyor. Son kez konuşmak için evine giden Nursema, kendi yatağında eşi Umut'u başka bir kadınla yakalıyor. Umut'un birlikte olduğu kadının kim olduğu ise yeni bölümde belli olacak.

Kızılcık Şerbeti'nden fragman geldi! Nursema, Umut'u başka kadınla yakalıyor
Kızılcık Şerbeti\'nden fragman geldi! Nursema, Umut\'u başka kadınla yakalıyor

Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nden fragman geldi! Nursema, Umut'u başka kadınla yakalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: rtük nerede rtük ????????????? 77 34 Yanıtla
  • Sabri ince: Aile yapısının temeline konulan dinamit. Ve toplum mühendisliği. 57 41 Yanıtla
  • salihb: Aile yapısını bozmaya yönelik yapılmış bir dizi. yasaklanması gerekiyor bu dizinin 65 8 Yanıtla
  • mesut yuksel: Puhahaha !! dünyanın en anlamsız ve aptal dizisi. Bu diziyi seyredenler ülkenin eğitim seviyesini çok net gösteriyor. Kimin kiminle belli olmadığı bir aile yapısı sanıyorum RTÜK'e tam uyuyor. 30 7 Yanıtla
  • Serkan Basar: Sayın Varanktan nedense yorum gelmiyor :) 21 4 Yanıtla
  • Osman Koca: söverek böyle dizi olurmu diip yine izlediğimiz dizi...çarpık ilişkilerin sonunu merak eden bir toplumuz cümleten:))) 22 0 Yanıtla
  • Mert kursun : bu tür dizilerle gençleri yoldan çıkardınız halada devam ediyorsunuz senaristler umarım yaşantınız böyledir ailenizin 5 0 Yanıtla
  • Mustafa BOZKURT: bunlar şaşırmış, bunu neresi haber 3 1 Yanıtla
  • RESUL ŞEN: Eee nursema hanım pinkonun sözü dinlemezsen daha üzüleceksin :)) 1 0 Yanıtla

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