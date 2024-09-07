Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik

Geniş Video İzle

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nden merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ünlü isimlerinde dahil olduğu dizinin fragmanında Müjde Uzman'ın oynadığı Alev, yaşamını yitiriyor. Alev'in dünyaya getirdiği bebeğine ise anne ve ablası Kıvılcım sahip çıkıyor.

07.09.2024 07:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik'in dahil olduğu fragmana "Alev'i kaybettik" sözleri damga vurdu.

AİLE, GÖRKEM'İN KAZASINDA FATİH'İ SUÇLUYOR

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini ise Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanında Görkem ve Ömer'in daha önceden ilişki yaşadığını öğrendiği için kahrolan Kıvılcım, büyük bir yıkım yaşıyor. Ömer'le yüzleşen Kıvılcım'ın "Ben seni dün gece aldattım" sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Balkondan düşen Görkem hastaneye kaldırılırken Ünal ailesi kazada oğulları Fatih'i suçluyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik

ABDULLAH, ÖMER'İ KOVUYOR

Kardeşinin geliniyle birlikte olmasıyla neye uğradığını şaşıran Abdullah ise "Herkesten beklerdim ama senden beklemezdim. Benim senin gibi bir kardeşim yok. Şirketi de terk edeceksin. Kendine iyi avukatlar bul" diyerek Ömer'e resti çekiyor. Başka bir ülkeye taşınma kararı alan Alev ise hayatını kaybediyor. Alev'in dünyaya gelen bebeği ise Abdullah ve Kıvılcım arasında krize neden oluyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon ilk bölümü 13 Eylül Cuma günü yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik
Kızılcık Şerbeti\'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev\'i kaybettik

Müjde Uzman, Televizyon, Show Tv, Fragman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Naz Tuscu: aman çok lazım dı hergun dizi dizi eskiler yoklukla iyi kötü ne filmler yapmış hiçbir şeyin tadı eskisi gibi değil artık diziler zaten hep konu belli 23 2 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan: Kişi başı gelir olmuş 200 tl , Alevi kaybetmişiz daha ne olsun bu kadar acı yeter :)) 11 2 Yanıtla

00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:41:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı: Alev'i kaybettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement