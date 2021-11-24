Klip için hazırlık

'Dizimde Yara' parçasıyla büyük bir çıkış yakalayan Fulin, yeni eseri için stüdyoya girdi. Önümüzdeki haftalarda çıkaracağı parçasının okumalarına başlayan şarkıcı, klibi için ise ayrı bir özen gösteriyor. Uzun süredir uyguladığı diyetine devam eden Fulin, yoga ve sporun yanı sıra yürüyüşlere de başladı. Şarkıcı, kamera karşısında fit görünmek için, ekstra yürüyüş yaparak, düzgün fiziğini korumaya devam ediyor. Fulin, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla da adından söz ettirmeyi başardı. Kombini ve güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcı, hayranlarından övgü dolu mesajlar aldı.