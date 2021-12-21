Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi

Şarkıcı Melek Mosso, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda oyuncu sevgilisi Serkan Sağdıç ile ilk kez görüntülendi. Mosso'nun sevgilisini 'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde oynadığı öğrenildi. Görüntülendiklerinden habersiz müzik eşliğinde dans ederek aşk yaşayan sevgililerin, uzun süredir birlikte olduğu ortaya çıktı.

KLİPTE İKİ SEVGİLİYİ CANLANDIRDILAR

Aşklarını köşe bucak kaçarak yaşayan iki sevgili, eğlenceye çıktıkları gece objektiflerden kaçamadı.Melek Mosso, sevgilisini geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Kirpiklerin' şarkısının klibinde de oynatmıştı. Mosso ve Sağdıç çekilen klipte de iki sevgiliyi canlandırmıştı.

"NE KADAR ÇOK SEVERSEN O KADAR ÇOK NEFRET OLUR"

Aşka dair düşüncülerini gazeteci Arif Hür'e anlatan Melek Mosso, "Hiçbir aşk adil değildir. Hep bir taraf daha fazlasını ister ya da sürekli az verir. Önemli olan aşkı sevgiye dönüştürmektir. Bir adamı çılgınca veya ateşli bir şekilde sevmek yerine abini ve bir akrabanı sever gibi sevmeyi tercih ederim. Ne kadar çok seversen o kadar çok nefret olur. Nefret, aşkın hastalıklı hali gibi" demişti.