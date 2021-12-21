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Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika

Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi

21.12.2021 08:19

Başarılı şarkıcı Melek Mosso, Kirpiklerin şarkısının klibinde rol alan oyuncu Serkan Sağdıç ile aşk yaşamaya başladı. İkili, önceki akşam bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi.

Şarkıcı Melek Mosso, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda oyuncu sevgilisi Serkan Sağdıç ile ilk kez görüntülendi. Mosso'nun sevgilisini 'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde oynadığı öğrenildi. Görüntülendiklerinden habersiz müzik eşliğinde dans ederek aşk yaşayan sevgililerin, uzun süredir birlikte olduğu ortaya çıktı.

KLİPTE İKİ SEVGİLİYİ CANLANDIRDILAR

Aşklarını köşe bucak kaçarak yaşayan iki sevgili, eğlenceye çıktıkları gece objektiflerden kaçamadı.Melek Mosso, sevgilisini geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Kirpiklerin' şarkısının klibinde de oynatmıştı. Mosso ve Sağdıç çekilen klipte de iki sevgiliyi canlandırmıştı.

Klip aşkı gerçek oldu! Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi

"NE KADAR ÇOK SEVERSEN O KADAR ÇOK NEFRET OLUR"

Aşka dair düşüncülerini gazeteci Arif Hür'e anlatan Melek Mosso, "Hiçbir aşk adil değildir. Hep bir taraf daha fazlasını ister ya da sürekli az verir. Önemli olan aşkı sevgiye dönüştürmektir. Bir adamı çılgınca veya ateşli bir şekilde sevmek yerine abini ve bir akrabanı sever gibi sevmeyi tercih ederim. Ne kadar çok seversen o kadar çok nefret olur. Nefret, aşkın hastalıklı hali gibi" demişti.

Klip aşkı gerçek oldu! Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi
Klip aşkı gerçek oldu! Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi

Melek Mosso, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika
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