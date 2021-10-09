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Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı - Son Dakika

Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı

09.10.2021 12:07

Jimmy Fallon'un Tonight Show programına konuk olan Madonna, "Biraz yetişkin sohbeti yapalım" dedikten sonra önce sunucu masasına uzandı daha sonra da seyirciye dönerek eteğini kaldırdı. Madonna'nın hamlesiyle ne yapacağını şaşıran sunucu ise ceketini çıkartarak şarkıcının üzerini örttü.

63 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Jimmy Fallon'un sunduğu The Tonight Show programına konuk oldu. Madame X belgeselini tanıtmak için yayına katılan Madonna, yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.

"UMARIM GÖSTERİYİ İZLERKEN İNSANLARIN HUZURUNU BOZMUŞUMDUR"

Belgesel hakkında konuşan şarkıcı, Fallon'un "Belgeseli izleyenler ne bulacak?" demesinin üzerine "Sanat hayatımızda önemlidir. İnsanların bunu yeterince vurguladığını düşünmüyorum. Yazar James Baldwin'den gerçekten ilham alıyorum. Şov için büyük bir ilham kaynağıydı ve şovda tekrar tekrar alıntıladığım şeylerden biri de sanatçıların huzuru bozmak için burada olmaları. Ve umarım bu öğleden sonra sadece sizin huzurunuzu değil, gösteriyi izlerken insanların huzurunu da bozmuşumdur. Ama bunu en iyi şekilde söylüyorum" dedi.

SUNUCU NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Konuşmasından sonra aniden yerinden kalkan Madonna, sunucunun masasına doğru ilerledi. Şarkıcının hamlesiyle şaşkına dönen sunucu ise "Hayır, Madonna! Yapma! Ne yapacağımı bilmiyorum" diyerek yaşanacaklara engel olmaya çalıştı.

Madonna'dan olay hareket! Konuk olduğu programda eteğini kaldırıp sunucu masasına uzandı

ÖNCE MASAYA UZANDI SONRA ETEĞİNİ KALDIRDI

Madonna ise "Hayat sadece kediciklerle röportaj yapmaktan ibaret değil. Bir yetişkinle konuşmak istemiyor musun? Biraz yetişkin sohbeti yapalım" diyerek masanın üzerine yattı. Büyük panik yaşayan Fallon ise ceketini çıkartarak Madonna'nın üzerini örttü. Bununla da yetinmeyen şarkıcı, masadan kalktıktan sonra izleyicilere dönerek eteğini kaldırdı.

Madonna'dan olay hareket! Konuk olduğu programda eteğini kaldırıp sunucu masasına uzandı
Madonna'dan olay hareket! Konuk olduğu programda eteğini kaldırıp sunucu masasına uzandı
Madonna'dan olay hareket! Konuk olduğu programda eteğini kaldırıp sunucu masasına uzandı
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı

Jimmy Fallon, Belgesel, Madonna, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı - Son Dakika Magazin


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