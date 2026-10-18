Kubilay Aka’dan “Mercan Köşk”e veda: Tadı damağımızda kaldı

ATV’de yayınlanan “Mercan Köşk” dizisi, 7. bölümüyle final yaptı. Dizide Aras karakterini canlandıran Kubilay Aka, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda rol arkadaşlarına ve set ekibine teşekkür ederek projeye veda etti.

“TÜM EKİPLE DAHA UZUN YÜRÜMEK İSTERDİM”

Duygusal konuşmalardan kaçındığını belirten Aka, set ekibiyle vedalaşmak istemediğini ve çalışma arkadaşlarıyla yeniden yollarının kesişeceğine inandığını ifade etti.

"TADI DAMAĞIMIZDA KALDI"

Kamera arkasında ve önünde emek veren herkese teşekkür eden oyuncu, projede ekiple daha uzun süre çalışmayı dilediğini söyledi. Aka, “Mercan Köşk ailesi”ne seslendiği paylaşımını “Tadı damağımızda kaldı” sözleriyle tamamladı.

“Mercan Köşk”, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca 7. bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Aka, dizide Aras Akıncı karakterine hayat veriyordu.