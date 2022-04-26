Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir'in yeni kitabı Ya Olduğun Gibi Görün okuyucularla buluştu - Son Dakika
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Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir'in yeni kitabı Ya Olduğun Gibi Görün okuyucularla buluştu

26.04.2022 16:21

Kurtuluş Vakfı Başkanlığı'nın yanı sıra bağımlılıkla mücadele adına birçok çalışmada yer alan yazar Ufuk Tezemir'in yeni kitabı Ya Olduğun Gibi Görün okuyucularla buluştu. Dün akşam kitabı için İstanbul'da lansman düzenleyen Tezemir, "Kitap kişisel gelişim problemleri için çözümler sunuyor. Okuyanlar empati yaparak hayata karşı farklı bakış açıları kazanmış olur" dedi.

Başarılı yazar ve Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir'in 3. kitabı Ya Olduğun Gibi Görün satışa çıktı. Tezemir, ülke insanlarının sorunlarına çözüm olması için çıkardığı kitabı için dün akşam Gökay Kalaycıoğlu, Özge Ulusoy ve Pınar Eliçe'nin katılımıyla bir basın lansmanı düzenledi.

"MADDEYLE MÜCADELE EDENLERDEN EDİNDİĞİM BİLGİLERLE YAZDIM"

Yeni kitabının heyecanını yaşayan Ufuk Tezemir, duygularını şöyle anlattı: "Ya Olduğun Gibi Görün kitabımı bir kişisel eğitim kitabı olarak yazdım. Kurtuluş Vakfı olarak madde ve alkol bağımlılığı üzerine uluslararası bir eğitim programı uyguluyoruz. Türkiye'nin en büyük problemine karşı savaşıyoruz. Oradan edindiğim hikayelerle bu kitabı yazdım. İnsanların kendi psikolojilerini kendilerinin düzeltebileceğine inanıyorum. Bu bağlamda da kişi kendinin doktorudur düstüruyla Ya Olduğun Gibi Görün kitabımızı okuyan arkadaşlarımızı, ailelerimiz kendi kendini geliştirebilir. Kurtuluş Vakfı olarak çok önemli işlere imza atıyoruz. Yanımızda da her zaman elçilerimiz var. Bugün de yanımda Özge Ulusoy ve Pınar Eliçe elçilerim var. Toplumun önde gelen isimleri. Biz de topluma insan kazandırıyoruz. İki tane güzel hanımefendinin bize destek olması bizim için mutluluk ve onur verici. İnşallah bol okuyucusu olur."

Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir'in yeni kitabı Ya Olduğun Gibi Görün okuyucularla buluştu

"BU KİTABI OKUYANLAR EMPATİ DUYGUSUNU GELİŞTİREBİLİR"

"Kitabın kişisel gelişim problemlerinin değiştirilmesine çözümler sunuyor. En büyük problemlerden bir tanesi de empati kuramamak. Karşımızdakiyle empati kuramadığımız için onu yok sayıyoruz. Bu da birçok başarısızlığa imza atıyor. Bu kitapla insanlar empati kurabilirler. İş yerinde sorun yaşayan insanlar bu kitabı alıp okuduğunda hem işleri hem de hayatlarına karşı farklı bakış açıları kazanmış olur. Bu benim 3. kitabım, 4. kitabı da yazıyorum. O da Ya Göründüğün Gibi Ol. Yakında o kitap da gelir."

Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir'in yeni kitabı Ya Olduğun Gibi Görün okuyucularla buluştu

PINAR ELİÇE: KİTABI ÖNCE KENDİM SONRA ÇOCUKLARIM OKUYACAK

Davette Ufuk Tezemir'i yalnız bırakmayan sanatçı Pınar Eliçe, "İki çocuk yetiştiren biri olarak bu kitabı önce kendim sonra da çocuklarıma okutacağım. Uyuşturucu kullanımın azaldığı şu dönemde hepimizin farkındalık adına çok şeyler yapmamız gerekiyor. Ailelere çok iş düşüyor. Aileler, çocuklarını takip ederek farkında olsunlar" ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir'in yeni kitabı Ya Olduğun Gibi Görün okuyucularla buluştu

ÖZGE ULUSOY: BU KİTAP VAKFA ULAŞAMAYANLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Güzel model Özge Ulusoy ise "Kendisiyle 2 sene önce benim programıma konuk gelmesiyle tanışmıştık. Hem kendi hikayesinden hem de Kurtuluş Vakfı hikayesinden çok etkilenmiştim. Bu kitap vakfa ulaşamayanlar için de çok önemli. Kişinin kendini rehabilite edebileceği, içinde de bu dair ipuçlarının olduğu bir kitap. O yüzden de çok değerli ve kıymetli. Uyuşturucu toplumsal bir problem. Bu konuyla alakalı çok şey izleyip okudum. Anne ve babalar çok görev düşüyor. Çocukların takibi bu konuda çok önemli. Çocuklar korkutmak yerine sohbet ederek doğru ve yanlışı göstermek önemli" şeklinde konuştu.

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Kurtuluş Vakfı, Pınar Eliçe, Özge Ulusoy, Kitap, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir'in yeni kitabı Ya Olduğun Gibi Görün okuyucularla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir'in yeni kitabı Ya Olduğun Gibi Görün okuyucularla buluştu - Son Dakika
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