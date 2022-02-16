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Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor! - Son Dakika

Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor!

16.02.2022 14:21

ATV'nin sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman'da bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini alır.

KURULUŞ OSMAN'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Şeyh'im! Ağabeyimin kanı bana helal midir?"

Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor!

Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor!

Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer. Diğer yanda Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey'den Alpleri ile birlikte ordusuna katılmasını ister.

Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor!

Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini alır.

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Kuruluş Osman, Atv, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor! - Son Dakika
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