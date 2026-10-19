Kyle Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kyle Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kylie Jenner, Victoria’s Secret defilesinde ilk kez podyuma çıkarak 50 milyon dolar değerindeki Fantasy Bra’yı giydi. 4 bin 410 doğal elmasla süslenen tasarım, defilenin en çok konuşulan parçalarından biri oldu.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026’da ilk kez podyuma çıkan Kylie Jenner, 4 bin 410 pırlanta ve 75,54 karatlık sarı elmasla tasarlanan Fantasy Bra’yı taşıdı. Tasarıma 50 milyon dolar değer biçildi. Jenner’ı sevgilisi Timothée Chalamet ve annesi Kris Jenner ön sıradan izledi.

Kyle Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı

Kylie Jenner, 18 Ekim’de Los Angeles’ta düzenlenen Victoria’s Secret Fashion Show’da podyuma çıktı. Jenner, mücevher markası Jacob & Co. ile tasarlanan Fantasy Bra’yı giyerek markanın defilesinde ilk kez yürüdü.

Kyle Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı

FANTASY BRA 8 YIL SONRA PODYUMDA

Yaklaşık 50 milyon dolar değer biçilen tasarımda 4 bin 410 doğal pırlanta ve 75,54 karatlık sarı elmas kullanıldı. Dört kilogram ağırlığındaki sütyenin hazırlanması için 15 zanaatkar 1000 saat çalıştı. Fantasy Bra, 2018’de Elsa Hosk’un taşımasının ardından ilk kez yeniden defile podyumuna çıktı.

Kyle Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı

Kris Jenner ve Timothée Chalamet

CHALAMET VE KRIS JENNER ÖN SIRADAYDI

Jenner podyumda yürürken sevgilisi Timothée Chalamet ile annesi Kris Jenner da izleyiciler arasındaydı. İkili, Jenner’ı ön sıradan alkışlayarak destekledi. 

Victoria's SecretAuto OlaysızKylie JennerMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Savaş Esentürk Savaş Esentürk:
    Herkes sütyenlerin ardındakilerin hayalini kuruyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada’da Wainwright Askeri Üssü’nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Yağmacılara tek başına meydan okudu Yağmacılara tek başına meydan okudu
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
Depremden sonra gelen istila Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare oluyor Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare oluyor
İsmailağa’da ipler koptu Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:47
Arda Turan’ın patronu paraya para demiyor Evi tam 554 milyon dolar
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
10:38
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
10:29
Arda Güler’in golü dünyada ses getirdi Ballon d’Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:25
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
09:53
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
09:50
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 11:00:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Kyle Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei