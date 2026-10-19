Kylie Jenner 50 milyon dolarlık sütyenle podyuma çıktı - Son Dakika
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Kylie Jenner 50 milyon dolarlık sütyenle podyuma çıktı

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Kylie Jenner 50 milyon dolarlık sütyenle podyuma çıktı
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Kylie Jenner, Victoria’s Secret defilesinde 50 milyon dolar değerindeki Fantasy Bra’yı taşıdı; Chalamet ve Kris Jenner onu ön sıradan izledi.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026’da ilk kez podyuma çıkan Kylie Jenner, 4 bin 410 pırlanta ve 75,54 karatlık sarı elmasla tasarlanan Fantasy Bra’yı taşıdı. Tasarıma 50 milyon dolar değer biçildi. Jenner’ı sevgilisi Timothée Chalamet ve annesi Kris Jenner ön sıradan izledi. 

Kylie Jenner 50 milyon dolarlık sütyenle podyuma çıktı

Kylie Jenner, 18 Ekim’de Los Angeles’ta düzenlenen Victoria’s Secret Fashion Show’da podyuma çıktı. Jenner, mücevher markası Jacob & Co. ile tasarlanan Fantasy Bra’yı giyerek markanın defilesinde ilk kez yürüdü.

Kylie Jenner 50 milyon dolarlık sütyenle podyuma çıktı

FANTASY BRA 8 YIL SONRA PODYUMDA

Yaklaşık 50 milyon dolar değer biçilen tasarımda 4 bin 410 doğal pırlanta ve 75,54 karatlık sarı elmas kullanıldı. Dört kilogram ağırlığındaki sütyenin hazırlanması için 15 zanaatkar 1000 saat çalıştı. Fantasy Bra, 2018’de Elsa Hosk’un taşımasının ardından ilk kez yeniden defile podyumuna çıktı.

Kylie Jenner 50 milyon dolarlık sütyenle podyuma çıktı
Kris Jenner ve Timothée Chalamet

CHALAMET VE KRIS JENNER ÖN SIRADAYDI

Jenner podyumda yürürken sevgilisi Timothée Chalamet ile annesi Kris Jenner da izleyiciler arasındaydı. İkili, Jenner’ı ön sıradan alkışlayarak destekledi. 

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SON DAKİKA: Kylie Jenner 50 milyon dolarlık sütyenle podyuma çıktı - Son Dakika
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