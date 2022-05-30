Madonna'nın da gittiği boks maçında çalan yanlış silahlı saldırı alarmı sonrası kaos çıktı: 16 yaralı - Son Dakika
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Madonna'nın da gittiği boks maçında çalan yanlış silahlı saldırı alarmı sonrası kaos çıktı: 16 yaralı

30.05.2022 09:32

ABD'nin New York kentinde bulunan Barclays Center'da düzenlenen boks maçı sırasında çalan yanlış silahlı saldırı alarmı sonrası izdiham yaşandı. Yaşanan olayda 16 kişi yaralanırken maçı izlemeye gidenlerin arasında dünyaca ünlü şarkıcı Madonna ve tenisçi Naomi Osaka gibi isimlerin de olduğu ortaya çıktı.

New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Barclays Center'da Gervonta Davis- Rolando Romero maçı sona erdiği sırada silahlı saldırı alarmı verildi. Seyirciler, panik halinde arenayı terk etmeye çalıştığı sırada yaşanan izdihamda 16 kişi yaralandı.

MADONNA VE NAOMI OSAKA DA ORADAYDI

New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırgan hakkında çıkan dedikodu yalanlandı. Seyirciler arasında çıkan kavganın bazı seyirciler tarafından silahlı saldırı sanıldığı ve izdihamın bunun ardından yaşandığı ifade edildi. Maçı izlemeye gelenler arasında Madonna ve tenisçi Naomi Osaka gibi ünlülerin de olduğu aktarıldı.

Madonna'nın da olduğu boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı
Madonna'nın da olduğu boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı
Madonna'nın da olduğu boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı
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Kaynak: İHA

Naomi Osaka, New York, Madonna, Saldırı, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Madonna'nın da gittiği boks maçında çalan yanlış silahlı saldırı alarmı sonrası kaos çıktı: 16 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Madonna'nın da gittiği boks maçında çalan yanlış silahlı saldırı alarmı sonrası kaos çıktı: 16 yaralı - Son Dakika
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