Cansu Taşkın o isimle birlikte...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yeni projesinden bahseden Taşkın, "Hurdacının Kızı adlı filmde Erkan Petekkaya ile birlikte rol alacağım. Filmde okul müdürü olan Neşe'yi canlandıracağım. Çekimlere başladık. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi.
Sözlerini sürdüren Taşkın, "Bu tip projelerde rol almaya devam edeceğim" dedi.
28 yaşındaki Cansu Taşkın, geçtiğimiz aylarda makyajsız görüntülenmişti. Taşkın'ın bu görüntüsü uzun süre konuşulmuştu.
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