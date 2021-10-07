Demet Özdemir'den farkındalık atışı

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi olan başarılı oyuncu Demet Özdemir, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekecek.

Pembe Top, 21 EkimPerşembe akşamı Anadolu Efes Spor Kulübü ile UNICS Kazan arasında oynanacak Turkish Airlines EuroLeague maçında tekrar sahada olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Demet Özdemir: "Düzenli kontrollerden kaçmamalıyız"

Projeye gönüllü olarak destek veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, "Pembe Top" ile objektif karşısına geçti. Projenin bir diğer destekçisi, usta fotoğrafçı Tamer Yılmaz'a poz veren Özdemir, "Böylesine önemli bir konuda farkındalık yaratılmasına destek olabildiğim için çok mutluyum, umarım daha fazla kadının sağlıkları için bir adım atmasına katkı sağlayabilirim" dedi. Meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını hatırlatan Özdemir, "Kadınlar belirli bir yaştan sonra meme muayenesi yaptırmalı. Benim başıma gelmez diye düşünerek kontrollerden kaçmamalıyız. Kendimize ve sevdiklerimize bunu hatırlatmamız çok önemli ancak bu şekilde meme kanserinden daha fazla kadının korunmasını sağlayabiliriz" diye konuştu.