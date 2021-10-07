Murat Başoğlu ölümden dönmüş

Acil servise başvuran 53 yaşındaki Başoğlu'nun kalp tomografisi çekildi ve aort damarının 5.7 santimetreye kadar büyüyerek riskli boyuta geldiği tespit edildi.

"ACİL AMELİYATA ALINDIM"

Ameliyata alınan ve 1 gün yoğun bakımda kalan sunucu, normal odaya alındıktan sonra sağlık durumu hakkında açıklama yaptı: Sevgili dostlarım, 20 Eylül akşamı geçirdiğim rahatsızlık sonrası acil olarak çekilen kalp tomografisinde aort damarı 5.7cm ye kadar büyüdüğü için riskli boyuta gelmiş bulunuyordu. Bunun üzerine 23 Eylül'de ameliyata alındım. 6 saat süren açık kalp ameliyatının sonunda aort ve aort kapakçıklarım değişti ve 24 saat yoğun bakımda, 17 saati entübe olarak kaldım. Daha sonrasında normal odaya alındım. Biraz geç haber verdim sizlere. Çünkü önce iyileşeyim, her şey normale dönsün istedim.