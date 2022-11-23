Makyajsız görüntülenen Hadise'den basın mensuplarına sitem dolu sözler: Sizinle konuşmayacağım - Son Dakika
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Makyajsız görüntülenen Hadise'den basın mensuplarına sitem dolu sözler: Sizinle konuşmayacağım

23.11.2022 14:36

Son günlerde Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla sık sık gündem olan Hadise, önceki akşam ofisinden çıkarken kameralara takıldı. Makyajsız olduğu için görüntülenmek istemeyen Hadise, basın mensuplarına "Söylemediğim şeyleri söylemiş gibi yazıyorsunuz, o yüzden bundan sonra konuşmayacağım" diyerek tepki gösterdi.

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, bu sefer de Seren Serengil'in "Reza Zarrab, Ebru Gündeş'le evliyken Hadise ile yasak aşk yaşadı" iddiasıyla konuşulmaya başlandı.

YÜZÜNÜ KAMUFLE ETMEYE ÇALIŞTI

30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile boşanan şarkıcı Hadise, menajeri Haluk Şentürk'ün Etiler'deki ofisinden çıkarken görüntülendi. Makyajsız olan Hadise, şapkasıyla yüzünü kamufle etmeye çalıştı. Yardımcısıyla aracına mini bavulunu yollayan şarkıcı, görüntü vermek istemedi.

"BUNDAN SONRA KONUŞMAYACAĞIM"

Makyajsız olduğu gözlenen Hadise, gelen sorular karşısında, "Söylemediğim şeyleri söylemiş gibi yazıyorsunuz, o yüzden bundan sonra konuşmayacağım" diyerek soruları kibarca geri çevirdi.

Makyajsız görüntülen Hadise'den dikkat çeken tepki: Sizinle konuşmayacağım
Makyajsız görüntülen Hadise'den dikkat çeken tepki: Sizinle konuşmayacağım
Kaynak: Snob Magazin
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Mehmet Dinçerler, Hadise, Eylül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Makyajsız görüntülenen Hadise'den basın mensuplarına sitem dolu sözler: Sizinle konuşmayacağım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Makyajsız görüntülenen Hadise'den basın mensuplarına sitem dolu sözler: Sizinle konuşmayacağım - Son Dakika
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