Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi geliyor: Karşınızda Kamala Khan! - Son Dakika
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Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi geliyor: Karşınızda Kamala Khan!

16.03.2022 11:14

16 yaşındaki Pakistan kökenli Amerikalı Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel (Bayan Marvel), Marvel Stüdyoları'nın ilk Müslüman süper kahraman dizisi olarak 8 Haziran'da Disney+'da yayımlanacak. Kamala'nın edindiği süper güçler ona enerji atlama taşları yaratma ve büyük bir enerji yumruğuyla yumruk atma yeteneği veriyor.

Sputnik'te yer alan habere göre ABD merkezli Marvel'ın bir çizgi roman karakteri daha film dünyasına taşındı. 16 yaşındaki Pakistan kökenli Amerikalı Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel'ın haziranda Disney+ platformunda yayımlanacak dizisinin fragmanı izleyiciyle buluştu.

Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi geliyor: Karşınızda Kamala Khan!

Okula ve eve uyum sağlama mücadelesi verirken Terrigen bombası patlaması sonucu süper güçler edinen Pakistan kökenli Amerikalı Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel, Marvel Stüdyoları'nın ilk Müslüman süper kahraman dizisi olarak 8 Haziran'da Disney+'da yayımlanacak.

CAMİYE GİDEN SÜPER KAHRAMAN

Altı bölümlük dizide, New Jersey'de yaşayan 16 yaşındaki Kamala'yı, Iman Vellani canlandırıyor.

Fragmanı yayımlanan dizi, süper kahramanlara takıntılı olan ve özellikle Avengers ve Kaptan Marvel hakkında hayran edebiyatı yazan Kamala'nın hayatını takip ediyor.

Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi geliyor: Karşınızda Kamala Khan!

Fragmanda camide dua eden, liseye giden ve erkek yaşıtları hakkında hayal kuran Kamala'nın yeni edindiği süper güçlerle nasıl dönüştüğü gösteriliyor. Kamala'nın güçleri sonunda ona enerji atlama taşları yaratma ve büyük bir enerji yumruğuyla yumruk atma yeteneği veriyor.

KAPTAN MARVEL'A BENZER GİYSİLERİ VAR

Kaptan Marvel'ınkine benzer mavi-kırmızı süper kahraman kıyafeti giyen Kamala, şubat ayında vizyona girmesi planlanan 'Kaptan Marvel'ın devamı 'Marvellar'da da boy gösterecek.

İlk olarak 2013'te bir Kaptan Marvel çizgi romanında görünen Kamala'ya 2014'te Ms. Marvel olarak solo çizgi roman serisi bahşedildi. Aslında 2021'in sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen dizi ise pandeminin diğer Marvel sürümlerini geciktirmesi nedeniyle yaza ertelendi.

YORUMLAR (1)
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Son Dakika Magazin Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi geliyor: Karşınızda Kamala Khan! - Son Dakika


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