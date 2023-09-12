MasterChef 2020 Şampiyonu Serhat Doğramacı, MasterChef All Star'a Katılmayacak - Son Dakika

MasterChef 2020 Şampiyonu Serhat Doğramacı, MasterChef All Star'a Katılmayacak

MasterChef 2020 Şampiyonu Serhat Doğramacı, MasterChef All Star\'a Katılmayacak
Son Güncelleme: 12.09.2023 13:36

MasterChef All Star'ın çekimleri devam ederken, eski yarışmacılar arasına katılanlar arasında MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı yer almayacak. Serhat Doğramacı, bir video yayınlayarak neden yarışmaya dönmeyeceğini açıkladı. Kendi restoranını açan Doğramacı, aynı şeyi iki kez tekrarlamak istemediğini belirtti ve diğer yarışmacılara başarılar diledi.

MasterChef All Star'ın çekimleri hız kesmeden sürerken eski yarışmacılar da kadroya dahil olmaya devam ediyor. Yarışmaya katılıp katılmayacağı merak edilen MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, bir video yayınlayarak All Star'da olmayacağını söyledi.

"AYNI ŞEYİ İKİ KERE YAPMAM"

Yarışmadan sonra kendi restoranını açan Serhat Doğramacı, takipçilerinden gelen sorular üzerine bir video yayınlayarak neden yarışmaya dönmeyeceğini şu sözlerle açıkladı: "MasterChef All Star'a katılmıyorum. Neden bunu açıklamam gerekti onu da anlamış değilim ama herhalde 1-2 sayfa paylaşınca kafa karışıklığı oluştu diye düşünüyorum. Benim yolum uzun. MasterChef çok güzel bir program, bana çok şey kattı. Beni tanımanızı sağladı. Ama benim aynı şeyi iki kere tekrarlamak gibi bir şeyim asla olmadı."

"ALL STAR'A KATILMAYACAĞIM"

"Yarışmanın ikinci haftasında yapımcımıza da söylemiştim. Ben bu yarışmayı kazanırım ondan sonra da All Star'a katılmak istemiyorum diye. O da tabi gülerek 'Sen bir kazan da ondan sonra bakarız.' demişti. Ama benim kararım hiçbir zaman değişmedi arkadaşlar. All Star'a katılmayacağım. Bütün yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Şeflere de kolaylıklar diliyorum."

Serhat Doğramacı, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef 2020 Şampiyonu Serhat Doğramacı, MasterChef All Star'a Katılmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef 2020 Şampiyonu Serhat Doğramacı, MasterChef All Star'a Katılmayacak - Son Dakika
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