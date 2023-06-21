MasterChef All Star'da Berk'in iki defa tadım yaptığını gören Mehmet Yalçınkaya, yemeği baştan yaptırdı

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef All Star, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ana kadroya girmek isteyen 2019-2020 yılı yarışmacıları kıyasıya mücadele ederken Berk, yanlışlıkla çift tadım yaptı. Hatayı fark eden jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, Berk'in tabağını alarak yemeği baştan yapmasını istedi.

KULLANDIĞI KAŞIKLA BİR TADIM DAHA YAPTI

MasterChef All Star'ın ilk etabında şefler, yarışmacılardan Yüksük Çorbası yapmalarını istedi. Tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar ise verilen süre içerisinde en lezzetli çorbayı yapmaya çalıştı. Yemeğinin tadına bakan Berk ise farkında olmadan aynı kaşıkla bir kez daha yemeğin tadına baktı.

YEMEĞİ BAŞTAN YAPTI

Berk'in çift tadım yaptığını gören Mehmet Yalçınkaya ise araya girerek "Tadına bakıyorsun tuzunun az olduğunu anlıyorsun. Sonra tekrar tadım yapıp tuz katıyorsun. Alalım bunu. Çabuk! Sıfırdan başlıyorsun" diyerek yemeği aldı. Hatasını öğrenen Berk ise elinde kalan malzemelerle yemeği baştan yapmaya çalıştı.

HATASINA RAĞMEN ÜST TURA ÇIKTI

MasterChef All Star'da şeflerin verdikleri süre sonunda yapılan tabak değerlendirmesi ile ikinci tura çıkan yarışmacılar Tanya, Esra, Ayyüce, Sefa, Eray, Berk, Ebru oldu. Yemeğini ikinci kez yaparak bir üst çıkan Berk dahil tüm yarışmacılar bu sefer de acı biber ve tuz kullanarak yaratıcı ve lezzetli bir yemek yapmaya çalıştı. Oyunun sonunda ise ana kadroya giren 6. yarışmacı Sefa oldu.