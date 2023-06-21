MasterChef All Star'da Berk'in iki defa tadım yaptığını gören Mehmet Yalçınkaya, yemeği baştan yaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi

MasterChef All Star'da Berk'in iki defa tadım yaptığını gören Mehmet Yalçınkaya, yemeği baştan yaptırdı

21.06.2023 13:16

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef All Star'da Berk, yanlışlıkla çift tadım yaptı. Jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, hatayı fark ederek yemeği baştan yapmasını istedi. Ancak Berk, hatasına rağmen ikinci tura çıkmayı başardı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef All Star, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ana kadroya girmek isteyen 2019-2020 yılı yarışmacıları kıyasıya mücadele ederken Berk, yanlışlıkla çift tadım yaptı. Hatayı fark eden jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, Berk'in tabağını alarak yemeği baştan yapmasını istedi.

KULLANDIĞI KAŞIKLA BİR TADIM DAHA YAPTI

MasterChef All Star'ın ilk etabında şefler, yarışmacılardan Yüksük Çorbası yapmalarını istedi. Tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar ise verilen süre içerisinde en lezzetli çorbayı yapmaya çalıştı. Yemeğinin tadına bakan Berk ise farkında olmadan aynı kaşıkla bir kez daha yemeğin tadına baktı.

MasterChef All Star'da Berk'in çift tadım yaptığını gören Mehmet Yalçınkaya, yemeği baştan yaptırdı

YEMEĞİ BAŞTAN YAPTI

Berk'in çift tadım yaptığını gören Mehmet Yalçınkaya ise araya girerek "Tadına bakıyorsun tuzunun az olduğunu anlıyorsun. Sonra tekrar tadım yapıp tuz katıyorsun. Alalım bunu. Çabuk! Sıfırdan başlıyorsun" diyerek yemeği aldı. Hatasını öğrenen Berk ise elinde kalan malzemelerle yemeği baştan yapmaya çalıştı.

MasterChef All Star'da Berk'in çift tadım yaptığını gören Mehmet Yalçınkaya, yemeği baştan yaptırdı

HATASINA RAĞMEN ÜST TURA ÇIKTI

MasterChef All Star'da şeflerin verdikleri süre sonunda yapılan tabak değerlendirmesi ile ikinci tura çıkan yarışmacılar Tanya, Esra, Ayyüce, Sefa, Eray, Berk, Ebru oldu. Yemeğini ikinci kez yaparak bir üst çıkan Berk dahil tüm yarışmacılar bu sefer de acı biber ve tuz kullanarak yaratıcı ve lezzetli bir yemek yapmaya çalıştı. Oyunun sonunda ise ana kadroya giren 6. yarışmacı Sefa oldu.

MasterChef All Star'da Berk'in çift tadım yaptığını gören Mehmet Yalçınkaya, yemeği baştan yaptırdı
YORUMLAR
500

Mehmet Yalçınkaya, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef All Star'da Berk'in iki defa tadım yaptığını gören Mehmet Yalçınkaya, yemeği baştan yaptırdı - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Titanik enkazını görmek için yaptığı dalışta kaybolan denizaltı şirketi defalarca kez uyarılmış
13:12 Titanik'in enkazına dalışta kaybolan denizaltı şirketi defalarca uyarılmış
13:11 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi, Zalgiris Vilnius-FC Struga karşılaşmasının galibi olacak
13:07 Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Zalgiris Vilnius-FC Struga eşleşmesinin galibi olacak
13:06 Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi
13:02 Yalı Çapkını dizisinin setinde aşk! Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi
12:52 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebiyle ilgili konuştu: İlgili birimlerimiz çalışma yapıyor
12:49 Bakan Şimşek'ten "HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin girişimiz olacak mı?" sorusuna yanıt: İlgili birimlerimiz çalışma yapıyor
12:47 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çağrı: Eğer samimiyseniz başörtüsü konusunu anayasa ile teminat altına alalım
12:46 Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi Getafe olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2023 14:13:38. #1.11#
SON DAKİKA: MasterChef All Star'da Berk'in iki defa tadım yaptığını gören Mehmet Yalçınkaya, yemeği baştan yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement