MasterChef All Star'da gergin anlar: Sergen stüdyodan çıktı, Kıvanç ve Tahsin tartıştı - Son Dakika

MasterChef All Star'da gergin anlar: Sergen stüdyodan çıktı, Kıvanç ve Tahsin tartıştı

MasterChef All Star\'da gergin anlar: Sergen stüdyodan çıktı, Kıvanç ve Tahsin tartıştı
Son Güncelleme: 19.08.2023 12:29

MasterChef All Star'ın 61. bölümünde yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Sergen sinirlerine hakim olamayıp stüdyodan çıkarken Kıvanç ve Tahsin arasında tartışma çıktı. Tartışmalar sonucunda şefler de tepki gösterdi.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri kadrosunda yer aldığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan 61. bölümünde yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Tartışmanın sonunda Sergen sinirlerine hakim olamayıp stüdyodan çıkarken Kıvanç ve Tahsin arasında tartışma çıktı.

SERGEN STÜDYODAN ÇIKTI

Ödül oyunu öncesi iki takım karşılıklı konuşurken gergin anlar yaşadı. Sinirlerine hakim olamayan Sergen, Kıvanç'a "Sen yeni geldin, sus" diyerek tepki gösterdi. Kıvanç da "Sen o elini kolunu bir indir. Üslubunu düzelt" diyerek karşılık verdi. Yaşanan tartışmaya son veren Yalçınkaya, yarışmacıları uyararak "Bu olay yemek tartışmasından çıktı başka bir yere gidiyor" ifadelerini kullandı. Tartışmanın ardından sinirlenen ve 100 bin TL'lik ödül oyununda yer almak istemeyen Sergen, izin alarak stüdyodan çıktı.

BİRBİRİNİN ÜZERLERİNE YÜRÜDÜLER

2 aşamalı ödül oyununun ilkinde kırmızı takımda yer alan Kıvanç ve Tahsin arasında da tartışma çıktı. Oyun öncesi tarif reçeteleri dağıtılırken Kıvanç'ın kimseden fikir almamasına sinirlenen Tahsin, "Benim garibime gitti. Bu kadar insan varken sorman lazımdı" dedi. Kıvanç da "11 tane reçete vardı gelen istediğini aldı. Bana sataşmak istiyorsan sataş. Sergen'le tartıştım diye sen bana böyle yapıyorsun. Ben sizin tillahınızdan korkmam" deyince ikili arasındaki tansiyon yükseldi. Tartışırken birbirinin üzerine yürüyen Tahsin ve Kıvanç arasına diğer yarışmacılar girdi. İkili güçlükle ayrılırken şefler de tepki gösterdi.

MasterChef, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef All Star'da gergin anlar: Sergen stüdyodan çıktı, Kıvanç ve Tahsin tartıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef All Star'da gergin anlar: Sergen stüdyodan çıktı, Kıvanç ve Tahsin tartıştı - Son Dakika
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