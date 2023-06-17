MasterChef All Star'da Mehmet Sur ile Danilo Zanna Arasında Gerginlik

MasterChef all Star dün akşam 3. bölümü ile ekrana geldi. 2018,2019, 2020, 2021 ve 2022 sezonlarında yarışmış başarılı yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele etti. Tadım esnasında ise yarışmacılardan Mehmet Sur ile Danilo Zanna arasında gerginlik çıktı.

"SAYGISIZ DEĞİLİM, DİSKALİFİYE OLMAK İSTİYORUM"

Şef tabağı yapmaya çalışan yarışmacılardan Mehmet Sur, başarılı olamayarak kendi tariflerini denedi. Duruma sinirlenen şeflerden Danilo Zanna da yapılanın şef tabağına saygısızlık olduğunu söyleyerek Sur'a tepki gösterdi. Zanna'nın "Saygısızlık" sözlerini kabul etmeyen yarışmacı ise "Ben herkese saygılıyım. 45 yaşında insanım ama saygısızlık lafını kabul etmiyorum. Diskalifiye olmak istiyorum, yönetim de duysun" dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tartışmanın arasına giren şef Mehmet Yalçınkaya ise uyarılarına rağmen kendisini dinlemeyerek konuşmaya devam eden Mehmet Sur'a sinirlenerek "Beni dinleyeceksen dinle, dinleyemeyeceksen de kapı orada" diyerek bağırdı. Mehmet Sur ise yaşananların ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

KONU TATLIYA BAĞLANDI

Yaşanan durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacılar, Mehmet Sur'u sakinleştirmeye çalıştı. Danilo Zanna ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını Sur'un karakteriyle ilgili bir şey söylemediğini belirtti. Mehmet Sur ve Danilo Zanna arasında yaşanan gerginlik kısa sürede tatlıya bağlandı.