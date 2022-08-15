MasterChef'te ana kadroya giremeyen yarışmacı salya sümük ağladı - Son Dakika
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MasterChef'te ana kadroya giremeyen yarışmacı salya sümük ağladı

15.08.2022 16:15

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacı amacına ulaşamayınca ağladı. Tabağı çok beğenilen ancak hijyen sorunundan dolayı seçilemeyen Ayşegül, konuşmakta güçlük çekince izin isteyerek stüdyodan ayrıldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ana kadro seçimlerinde duygusal anlar yaşandı. İlk etabı geçerek yaratıcılık oyununa kalan Ayşegül, tere kullanarak en yaratıcı tabağı yapmaya çalıştı. Zamanını iyi değerlendiremeyen yarışmacı, ana kadroya giremeyince duygusal anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ana kadroya girmek için hazırladığı yemek son ikiye kalan ancak seçilemeyen Ayşegül, gözyaşlarına hakim olamadı. Çok çalıştığını söyleyen Ayşegül, tabağına bulaşan püre yüzünden ikinci oldu. Ayşegül gözyaşlarına boğulurken konuşan şef Somer Sivrioğlu ise "Bu ikinciliğe çok üzüldüm. Şu yaptığın tabağı MasterChef'te iki dersin konusu olarak işleyebiliriz. Birinci ders ürün kullanımı olurdu çünkü tere ne kadar kullanılabilirse o kadar kullanmışsın. İkinci ders de hijyen olurdu çünkü tabağının altına püre bulaşmış" dedi.

Şeflerin sözleriyle iyice duygusallaşan Ayşegül, konuşmakta güçlük çekince izin isteyerek stüdyodan çıktı.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giremeyen Ayşegül, gözyaşlarına boğuldu
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MasterChef, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef'te ana kadroya giremeyen yarışmacı salya sümük ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef'te ana kadroya giremeyen yarışmacı salya sümük ağladı - Son Dakika
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