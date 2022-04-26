Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Bütün apartman çöp daireyi öğreniyor! - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Bütün apartman çöp daireyi öğreniyor!

26.04.2022 14:42

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölümde apartman sakinlerinin çöp daireyi öğrenmesiyle Safiye ve Gülben'in yıllarca korktukları kabus gerçekleşmiş olur.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurmayı başarıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Apartman sakinlerinin çöp daireyi öğrenmesi ile Safiye ve Gülben'in yıllarca korktukları kabus gerçekleşmiştir. Safiye, kimsenin yüzüne bakacak halde değildir; kaçar gider. Perişan haldeki Safiye'yle konuşmaya çalışsa da ona bir türlü ulaşamayan Naci, son çare olarak doktordan yardım ister. Gülben, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla utançtan kahrolmuştur. Fakat en beklemediği kişi, desteğiyle onu ayağa kaldırır.

Han ise bir yandan ablaları için endişelenirken diğer yandan da gösterdiği çaba ve sergilediği değişim ile Ceylan'ı şaşırtmaya devam eder. Safiye, doktorla konuşmasının ardından radikal bir karar alır. Bu kararı uygularken çok daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır. Safiye'nin değişiminden umutlanan Naci ise sınırları biraz daha zorlamaya karar verir.

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Masumlar Apartmanı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Bütün apartman çöp daireyi öğreniyor! - Son Dakika


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