Masumlar Apartmanı bu akşam son bölümüyle ekranlarda! Final bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

TRT 1 sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, bu akşam yayınlanacak 71.bölümüyle ekranlara veda edecek.

SAFİYE, HAN'IN PES ETMİŞ HALİNİ GÖRÜNCE İPLERİ ELİNE ALIYOR

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar.

Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir.

KARDEŞLER BABALARININ HAYAL ETTİĞİ HAYATA CESUR ADIMLARLA İLERLİYOR

Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar. Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar.

Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.