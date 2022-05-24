Masumlar Apartmanı bu akşam son bölümüyle ekranlarda! Final bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar... - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı bu akşam son bölümüyle ekranlarda! Final bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

24.05.2022 14:24

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, bu akşam 71.bölümüyle final yaparak izleyenlerine veda edecek. Dizinin son bölümünde Safiye, Gülben, Han ve Neriman'ın yaşamlarına nasıl devam edeceği gözler önüne serilecek. Peki Masumlar Apartmanı finalinde neler yaşanacak? İşte son bölümün detayları...

TRT 1 sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, bu akşam yayınlanacak 71.bölümüyle ekranlara veda edecek.

SAFİYE, HAN'IN PES ETMİŞ HALİNİ GÖRÜNCE İPLERİ ELİNE ALIYOR

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar.

Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir.

KARDEŞLER BABALARININ HAYAL ETTİĞİ HAYATA CESUR ADIMLARLA İLERLİYOR

Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar. Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar.

Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.

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Masumlar Apartmanı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı bu akşam son bölümüyle ekranlarda! Final bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar... - Son Dakika


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