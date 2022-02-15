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Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye, Han'ı çöplükte görünce ne tepki veriyor? - Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye, Han'ı çöplükte görünce ne tepki veriyor?

15.02.2022 15:40

TRT1'nin sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta sırlar bir bir dökülüyor. Safiye, Han'ı çöplükte görünce hayatının şokunu yaşıyor. Gülben, kayınvalidesine destek olmak için çırpınırken, evde yeni birinin varlığı, takıntılarıyla baş etmesini güçleştirir.

MASUMLAR APARTMANI'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Han ve Ceylan, tatsız sonuçlanan konuşmalarının ardından tatili yarıda kesip şehre dönerler. Han, vazgeçilmez sığınağına, "çöplüğe" gider ancak hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Safiye ise Naci'nin sıkıntısını anlamaya çalışırken büyük bir sırrı öğrenir. Bu sır, Safiye'nin kaldırabileceğinin çok ötesindedir.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye, Han'ı çöplükte görünce ne tepki veriyor?

Gülben, kayınvalidesine destek olmak için çırpınırken, evde yeni birinin varlığı, takıntılarıyla baş etmesini güçleştirir.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye, Han'ı çöplükte görünce ne tepki veriyor?

Doktorla bu konuyu konuşur ve onu bir hayli zorlayacak bir ödevle döner eve. Bu ödev, o büyük sırrı Gülben'in de öğrenmesiyle sonuçlanacaktır.

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Masumlar Apartmanı, Trt 1, Trt, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye, Han'ı çöplükte görünce ne tepki veriyor? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye, Han'ı çöplükte görünce ne tepki veriyor? - Son Dakika
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